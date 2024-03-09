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Spor

Suudi Arabistan'da Verstappen tur bindirdi

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.

9 Mart 2024 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da Verstappen tur bindirdi
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Formula 1'de takvimin ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.

Podyumun ikinci sırasında Red Bull'dan Sergio Perez çıkarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı.

STROLL KAZA YAPTI

Aston Martin'in Kanadalı Lance Stroll sürücüsü 6. turda kaza yaparak yarış dışında kaldı.

Ferrari tarihinin en genç sürücüsü olan Oliver Bearman yarışı 7. sırada bitirdi.

CEZA YAĞDI

Sergio Perez pitten güvenli olmayan bir şekilde ayrıldığı için 5 saniye ceza aldı.

HAAS sürücü Kevin Magnussen de pist dışından avantaj kazanarak rakibini geçtiği ve yerini geri vermediği için 10 saniyelik bir ceza aldı.

Takvimin üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'i 24 Mart'ta koşulacak.

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