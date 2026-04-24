İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9995
  • EURO
    52,6542
  • ALTIN
    6791.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi Arabistan'da yeni dönem! Georgios Donis göreve getirildi
Suudi Arabistan'da yeni dönem! Georgios Donis göreve getirildi

Georgios Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu ve 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

24 Nisan 2026 Cuma 01:42
ABONE OL

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Herve Renard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Georgios Donis getirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 56 yaşındaki Yunan teknik adam Donis ile Temmuz 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Ülkesinde AEK, PAOK, Panathinaikos gibi ekipleri çalıştıran Donis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal, Al Wehda, Al Fateh ve Al Khaleej takımlarında görev yaptı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Suudi Arabistan, H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile mücadele edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Berlin'de Pehlevi'ye soğuk duş! Başından aşağı kırmızı boya döküldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.