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Spor

Suudi Arabistan'da yıldızlar geçidi! Transfer dönemine damga vuracaklar

Suudi Arabistanlı petrol devi Aramco'nun sahibi olduğu Al-Qadsiah, Suudi Pro Ligi'ne yükseldi. Al-Qadsiah'ın yeni sezon transfer listesi arasında teknik direktör olarak Jose Mourinho; futbolcu olarak ise Kevin De Bruyne, Nabil Fekir, Virgil van Dijk ve Casemiro gibi isimler yer alıyor.

7 Mayıs 2024 Salı 21:21 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da yıldızlar geçidi! Transfer dönemine damga vuracaklar
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Suudi Arabistanlı petrol devi Aramco'nun sahibi olduğu Al-Qadsiah, Suudi Pro Ligi'ne yükseldi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal, Al-Nassr gibi takımlarla yarışmak isteyen Qadsiah'ın dev transferler yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Arabistan ekibinin yeni sezonda teknik direktör hedefi arasında Jose Mourinho'nun olduğu aktarıldı. Mourinho'dan istediği cevabı alamaması halinde ise Lazio'dan ayrılan Maurizio Sarri'ye yöneleceği kaydedildi.

YILDIZ FUTBOLCULAR DA HEDEFTE

Ses getiren transferler yapmak isteyen Qadsiah'ın hedefinde ise Kevin De Bruyne, Nabil Fekir, Virgil van Dijk ve Casemiro gibi isimlerin yer aldığı ifade edildi.

Bununla birlikte yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Suudi ekibinin düğmeye basacağı yazıldı.

DIAGNE'DEN DEV KATKI

Suudi Pro Lig'e yükselen Al-Qadsiah, kadrosuna Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne de yer alıyor. Senagalli oyuncu kaydettiği 19 golle takımının bir üst lige çıkmasında önemli rol oynadı.

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