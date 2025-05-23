Galatasaray'da bu sezon çifte kupanın kazanılmasında başrol oynayan Victor Osimhen transferde bir numaralı hedef oldu. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı süper starın bonservisini almak istese de Suudi Arabistan'la yarışabilecek durumda değil.

Fransız basınından Foot Mercato, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in Victor Osimhen'le görüştüğünü duyurdu. Habere göre Al Hilal, Osimhen'e çok cömert maaş teklifinde bulundu ve oyuncunun aklını çelmeye yaklaştı.

Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifine olumlu bakıyor. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.