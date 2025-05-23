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Spor

Suudi Arabistan'dan dev teklif! Victor Osimhen'in yeni adresi netleşiyor

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in yeni adresi netleşiyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in, Osimhen'e astronomik bir maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 01:05 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan dev teklif! Victor Osimhen'in yeni adresi netleşiyor
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Galatasaray'da bu sezon çifte kupanın kazanılmasında başrol oynayan Victor Osimhen transferde bir numaralı hedef oldu. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı süper starın bonservisini almak istese de Suudi Arabistan'la yarışabilecek durumda değil.

Fransız basınından Foot Mercato, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in Victor Osimhen'le görüştüğünü duyurdu. Habere göre Al Hilal, Osimhen'e çok cömert maaş teklifinde bulundu ve oyuncunun aklını çelmeye yaklaştı.

Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifine olumlu bakıyor. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

  • Victor Osimhen
  • Al Hilal
  • Astronomik maaş

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