Suudi Arabistan'dan ManU'ya tarihi teklif!

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United'da kaptan Bruno Fernandes için flaş bir iddia geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, MANU'nun kaptanı Bruno Fernandes'i istiyor.

100 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde Portekizli yıldız için Arapların 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

OYUNCUNUN KARARI

Olası bir teklifte oyuncunun kararının ne olacağının da merak konusu olduğu ifade edildi.

BİRÇOK YILDIZ ORADA!

Başta Portekizli yıldız Ronaldo olmak üzere, Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kante, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson gibi birçok yıldız Arabistan'da forma giyiyor.

ManU ile 202 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 68 gol ve 57 asist yapma başarısı gösterdi.