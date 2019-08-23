29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,764
  • 6,3783
  • 276.597
  • 96527.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Suudi Arabistan'dan Mbaye Diagne iddiası!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

  • 14
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakkında ''Masamızda onun için 8 teklif var'' dediği Mbaye Diagne için henüz somut bir adım atılmadı.
 
Buna rağmen Senegalli golcü, Arap Yarımadası'na gitmeye yakın gözüküyor. afriquesports'ta çıkan habere göre "Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, Diagne için Galatasaray'a yaklaşık 13 milyon euro teklif etti. Oyuncuya da yıllık 4.5 milyon euroluk bir teklifte bulunuldu. Anlaşma yakın.'' ifadeleri kullanıldı.
 
DIAGNE TEKLİFE SICAK BAKIYOR
 
Diagne'nin teklife sıcak baktığı belirtilirken sözleşmenin kaç yıllık olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi.
 
Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan 27 yaşındaki forvet, 2014 yılında kısa bir süreliğine Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında forma giymişti.
 
Diagne'yi istediği iddia edilen Al-Nasr'da Galatasaray'ın eski oyuncuları Maicon ve Nordin Amrabat ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano oynuyor.
 
(Sporx)
 

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Putin orduya talimatı verdi: Hazır olun!

Putin orduya talimatı verdi: Hazır olun!

Suudi Arabistan'dan Mbaye Diagne iddiası!

Suudi Arabistan'dan Mbaye Diagne iddiası!

Uzmandan önemli uyarı: Dijital ortam bu görüntüleri paylaşmamalı

Uzmandan önemli uyarı: Dijital ortam bu görüntüleri paylaşmamalı

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur

'Hazreti Süleyman'ın kızıyım, Yahudilerin aradığı kan bende' dedi, vurgun yaptı

'Hazreti Süleyman'ın kızıyım, Yahudilerin aradığı kan bende' dedi, vurgun yaptı

Kan donduran vahşete Star gazetesi yazarlarından sert tepki! 'Seferberlik ilan edilsin'

Kan donduran vahşete Star gazetesi yazarlarından sert tepki! 'Seferberlik ilan edilsin'

Savaşa hazır! İnsansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttılar

Savaşa hazır! İnsansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttılar
 

POPÜLER HABERLER

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA