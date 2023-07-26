Suudi Arabistan'dan Radamel Falcao'ya sürpriz talip

Bir dönem Galatasaray forması giyen Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan bir takımın temasa geçtiği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, La Liga takımlarından Rayo Vallecano forması giyen 37 yaşındaki golcünün Suudi Arabistan ekiplerinin listesinde olduğu ve transferinin olmasının yüksek olası olduğunu belirtildi.

İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao, geçtiğimiz yıl 29 maçta 2 gol kaydetmişti.

Tecrübeli golcü 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.