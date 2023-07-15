Suudi Arabistan'ın yeni hedefi: Romelu Lukaku

Geçtiğimiz sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun transferi konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; bonservisi Chelsea'de bulunan Lukaku için Suudi Arabistan kulüplerinin devreye girdiği ve oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

JUVE İSTİYOR, INTER VAZGEÇTİ

Haberde, Lukaku'yu geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunduran Inter'in, oyuncunun ezeli rakipleri Juventus ile görüştüğünü öğrendikten sonra görüşmelerden çekildiği ifade edildi.

Chelsea'nin takımdan ayrılmasını istediği Lukaku için Juventus'un da 40 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkardığı ancak Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılması halinde bu transferde hamle yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 14 gol 7 asist kaydetti.