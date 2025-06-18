Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Ay başında Al-Hilal'le görüşmeye başlayan ve Suudi ekibini defalarca reddeden Nijeryalı, Sarı-Kırmızılılar'a da herhangi bir şekilde dönüş yapmadı. Cim-Bom'un önerisini bekleten Osimhen, Avrupa ekiplerinden gelen rakamları da değerlendirmeye aldı. Oyuncuyla Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea gibi takımların ilgilendiği bildirildi. Son olarak Suudi basını, Al-Hilal'in yeniden devreye girdiğini ve transferde önemli bir aşama kaydettiğini yazdı. Bu haberlere göre; Victor Osimhen, Kulüpler Dünya Kupası'nın bitmesiyle Al-Hilal'e 3 yıllık imza atacak. Oyuncunun net maaş seviyesi ise 45-50 milyon euro civarında olabilir. 26 yaşındaki başarılı futbolcuya bazı bonuslar da anlaşmada sunuldu. Al-Hilal, Napoli'ye 75 milyon euro ödemeye hazır. Daha önce Premier Lig takımlarının devreye girmesiyle kafası karışan Osimhen'in, bu nedenle Suudi ekibini geri çevirdiği iddia edildi. Oyuncu için kıyasıya yarış sürüyor fakat Al-Hilal, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.

LİVERPOOL DA DEVREDE

İngiliz devi Liverpool da Nijeryalı yıldız için devreye girdi. Teamtalk'ta yer alan habere göre son Premier Lig şampiyonu, Osimhen için Darwin Nunez ve Chiesa'yı anlaşmaya dahil etmeyi düşünüyor. Öte yandan Juventus da 26'lık yıldızdan vazgeçmiş değil. Ancak Napoli'nin inadı yüzünden Juve, Gyökeres'e daha yakın.