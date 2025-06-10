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Spor

Suudi basını müjdeyi verdi! Al-Kholood, Jackson Muleka'nın bonservisini aldı

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak Suudi ekibi Al-Kholood'a gönderdiği Jackson Muleka için yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi ekibi Al-Kholood oyuncunun bonservisini aldı. Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim Jackson Muleka oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 15:59 - Güncelleme:
Suudi basını müjdeyi verdi! Al-Kholood, Jackson Muleka'nın bonservisini aldı
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Yeni sezonda kadrosunda büyük çaplı revizyona gitmesi beklenen ve birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.

Suudi gazetesi Al Yaum'un haberine göre; Al-Kholood, sezon başında 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı takımda tutma kararı aldı.

Al-Kholood yönetiminin Demokratik Kongolu forvet oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini aktifleştirerek bonservisini aldığı belirtildi.

AL-KHOLOOD PERFORMANSI

Muleka, 40 puanla ligi 9. sırada tamamlayan Al-Kholood'da 30 maça çıkarken 12 gollük katkı (7 gol - 5 asist) sağladı ve takımın kümede kalmasında önemli rol oynamıştı.

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