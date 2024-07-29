Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca ile Süper Lig'in devlerinin ilgilendiği iddia edildi.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberde Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Türkiye'de Talisca ile ilgilenen kulüplerin Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu vurgulandı.

BAŞKA TAKIMLARIN DA İLGİSİ VAR

13 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain, BAE ve Al Shabab'ın da ilgisi var.

Al Nassr ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.