İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2025 Çarşamba / 1 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0593
  • EURO
    44,2037
  • ALTIN
    4153.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi basınından sürpriz iddia! Victor Osimhen imzayı attı
Spor

Suudi basınından sürpriz iddia! Victor Osimhen imzayı attı

Galatasaray'ın çabası Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i takımda tutmak için yeterli olmadı. Galatasaray cephesi “Osimhen 2 haftadır transfer konusunda suskun” mesajını verirken Suudi ekibi Al-Hilal'e yakın basının yaptığı habere göre ise Victor Osimhen imzayı attı. İşte transferde son durum...

AKŞAM28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Suudi basınından sürpriz iddia! Victor Osimhen imzayı attı
ABONE OL

Sezon başında geldiği Galatasaray'da şu ana kadar 36 gol atarak tarihe geçen Victor Osimhen, Türkiye macerasını noktalıyor. Suudi basınında çıkan "Osimhen, Al-Hilal'le anlaştı" haberlerini Galatasaray cephesine sorduk. Sarı-Kırmızılılar'dan gelen yanıt şu şekilde "Victor Osimhen, 2 haftadır transfer durumuyla ilgili bize bir şey söylemedi. Kalacağım veya gideceğim demedi." Suudi basınındaki iddialar ise çok ciddi. 26 yaşındaki oyuncunun, AlHilal'le 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu süreçte toplam 120 milyon euro net maaş alacağı yazıldı.

FORMASINI SATIŞA SUNDULAR

Yıllık 40 milyon euroya 'evet' dediği iddia edilen Osimhen'in forması bile satışa sunuldu. Kulübün resmi internet mağazalarında satışa çıkarılan ürünler kısa bir süre sonra aniden kaldırıldı. Bunun nedeni ise Napoli Başkanı Laurentiis'in devreye girmesiydi. Laurentiis, Al-Hilal tarafıyla iletişim kurarak; Osimhen'in hala Galatasaray'la kiralık kontratının bulunduğunu ve bu sebeple yasal olarak bunun doğru olmadığını söyledi. 30 Haziran'a kadar oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'la anlaşması olduğunu belirten Napoli Başkanı, herhangi bir sorunla karşılaşmak istemediği için formanın kaldırılmasını istedi.

VİCTOR VEDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Hem Osimhen'in suskunluğu hem de Al-Hilal'e yakın Suudi basının yaptığı haberlere bakıldığında ayrılık ihtimali yüksek görünüyor. 26 yaşındaki Osimhen, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti. Kutlamalardaki fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Nijeryalı, Before I Go (Ben gitmeden önce) şarkısı seçimiyle gündem oldu. Sporseverler, oyuncunun bu hareketiyle ayrılık sinyali verdiğini düşünerek yıldız futbolcuyu ikna etmek için binlerce mesaj gönderdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.