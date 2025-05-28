Sezon başında geldiği Galatasaray'da şu ana kadar 36 gol atarak tarihe geçen Victor Osimhen, Türkiye macerasını noktalıyor. Suudi basınında çıkan "Osimhen, Al-Hilal'le anlaştı" haberlerini Galatasaray cephesine sorduk. Sarı-Kırmızılılar'dan gelen yanıt şu şekilde "Victor Osimhen, 2 haftadır transfer durumuyla ilgili bize bir şey söylemedi. Kalacağım veya gideceğim demedi." Suudi basınındaki iddialar ise çok ciddi. 26 yaşındaki oyuncunun, AlHilal'le 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu süreçte toplam 120 milyon euro net maaş alacağı yazıldı.

FORMASINI SATIŞA SUNDULAR

Yıllık 40 milyon euroya 'evet' dediği iddia edilen Osimhen'in forması bile satışa sunuldu. Kulübün resmi internet mağazalarında satışa çıkarılan ürünler kısa bir süre sonra aniden kaldırıldı. Bunun nedeni ise Napoli Başkanı Laurentiis'in devreye girmesiydi. Laurentiis, Al-Hilal tarafıyla iletişim kurarak; Osimhen'in hala Galatasaray'la kiralık kontratının bulunduğunu ve bu sebeple yasal olarak bunun doğru olmadığını söyledi. 30 Haziran'a kadar oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'la anlaşması olduğunu belirten Napoli Başkanı, herhangi bir sorunla karşılaşmak istemediği için formanın kaldırılmasını istedi.

VİCTOR VEDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Hem Osimhen'in suskunluğu hem de Al-Hilal'e yakın Suudi basının yaptığı haberlere bakıldığında ayrılık ihtimali yüksek görünüyor. 26 yaşındaki Osimhen, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti. Kutlamalardaki fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Nijeryalı, Before I Go (Ben gitmeden önce) şarkısı seçimiyle gündem oldu. Sporseverler, oyuncunun bu hareketiyle ayrılık sinyali verdiğini düşünerek yıldız futbolcuyu ikna etmek için binlerce mesaj gönderdi.