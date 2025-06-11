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Spor

Suudi devi kesenin ağzını açtı! Youssef En-Nesyri için rekor teklif

Victor Osimhen transferinden umduğunu bulamayan Suudi ekibi Al-Hilal bu sefer dümeni Fenerbahçe'nin Faslı yıldızına kırdı. Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Al-Hilal yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Al-Hilal, 28 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Suudi devi kesenin ağzını açtı! Youssef En-Nesyri için rekor teklif
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Victor Osimhen transferinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.

DAZN Italia'nın haberine göre Al-Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

İspanyol basınından Todofichajes da Al-Hilal'in En-Nesyri ilgisinden bahsederken, Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin astronomik talebini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Buna göre Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den 40 milyon euroya yakın bir bonservis beklediği haber detayında yer aldı.

Al-Nassr, ara transfer döneminde Faslı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak sarı-lacivertliler 30+5 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon toplam 52 maça çıkıp 3190 dakika oynayan En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik istatistik yakaladı.

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