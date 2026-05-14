Suudi devinden Robert Lewandowski'ye rekor teklif

Suudi Pro Ligi'nden gelen ilginin artmasıyla birlikte Robert Lewandowski, Barcelona'dan sansasyonel bir ayrılışa doğru adımlarını hızlandırıyor. Deneyimli forvetin, bu yaz Orta Doğu'ya gitmek üzere hayatını değiştirecek bir mali teklifi kabul etmek üzere olduğu bildiriliyor.

Suudi Pro Ligi'nin devlerinden Al-Hilal'in resmi bir sözleşme teklifi sunduğuna dair haberlerin ardından, Lewandowski'nin Nou Camp'taki geleceği ciddi bir şekilde mercek altına alındı. WP Sportowe Fakty'ye göre, Riyad merkezli kulüp, hücum hattını bir başka dünya çapında yıldızla daha güçlendirmek amacıyla 37 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya kararlı.

Son haftalarda Juventus, AC Milan ve MLS ekibi Chicago Fire gibi çeşitli kulüplerin Polonya milli oyuncuyla ilgilendiği söylense de, Al-Hilal en önde gelen aday olarak öne çıktı. Suudi devi, oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu bildiriliyor. Kaynaklar, Lewandowski'nin La Liga'daki kariyerini sonlandıracak teklifi "kabul etmeye yakın" olduğunu öne sürüyor.

Bu teklifin boyutu, Suudi Pro Ligi'nin son dönemdeki harcama çılgınlığı standartlarına göre bile gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde. Lewandowski'ye transfer olması için sezon başına 90 milyon avroluk dudak uçuklatan bir maaş teklif edildi. Bu rakam, Katalonya'daki mevcut kazancını gölgede bırakarak, onun parlak kariyerindeki en kazançlı sözleşme olacağı kesin.

İspanyol AS gazetesinin önceki haberlerinde jeopolitik endişelerin forvetin Orta Doğu'ya transferini engelleyebileceği öne sürülse de, finansal paketin büyüklüğü durumu değiştirmiş görünüyor. Barcelona'nın devam eden mali zorlukları göz önüne alındığında, en yüksek maaşlı oyuncunun transferi kulübün maaş giderlerini önemli ölçüde hafifletebilir.