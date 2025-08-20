Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, Neom'un radarına girdi. Suudi ekibi, 25 yaşındaki hücum oyuncusu için Sarı-Kırmızılılar'a üst üste 3 teklif sundu. Cim-Bom, yetenekli futbolcusu için gelen 30 milyon euroluk son öneriyi de geri çevirdi. Neom'un yeni bir teklif hazırlığında olduğu ve pazarlıklara devam edeceği iddia edildi.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'a her iki kulüp de maaş konusunda teklifler sundu. Neom, 10 milyon euroluk rakamı 12 milyon euro olarak güncelledi. Suudi basınındaki haberlere göre; Galatasaray Yönetimi, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı oyuncuya 4.5 milyon euro önerdi. Bu rakamın Neom'un teklifine çok uzak kaldığı hatırlatıldı ve son kararı Barış Alper'in vereceği belirtildi. Öte yandan Cim-Bom, gücü ve mücadeleci oyunuyla ön plana çıkan Barış için en az 45 milyon euro bonservis beklentisinde.