20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
  Suudi ekibi devreye girdi! Transferde son karar Barış Alper Yılmaz'ın
Suudi ekibi devreye girdi! Transferde son karar Barış Alper Yılmaz'ın

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz Suudi ekibi Neom'un radarına girdi. Suudi ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro maaş teklif etti. Sarı kırmızılı ekip ise Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna tutmak için 4.5 milyon euro önerdi. Transfer son karar Barış Alper Yılmaz'ın...

AKŞAM20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, Neom'un radarına girdi. Suudi ekibi, 25 yaşındaki hücum oyuncusu için Sarı-Kırmızılılar'a üst üste 3 teklif sundu. Cim-Bom, yetenekli futbolcusu için gelen 30 milyon euroluk son öneriyi de geri çevirdi. Neom'un yeni bir teklif hazırlığında olduğu ve pazarlıklara devam edeceği iddia edildi.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'a her iki kulüp de maaş konusunda teklifler sundu. Neom, 10 milyon euroluk rakamı 12 milyon euro olarak güncelledi. Suudi basınındaki haberlere göre; Galatasaray Yönetimi, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı oyuncuya 4.5 milyon euro önerdi. Bu rakamın Neom'un teklifine çok uzak kaldığı hatırlatıldı ve son kararı Barış Alper'in vereceği belirtildi. Öte yandan Cim-Bom, gücü ve mücadeleci oyunuyla ön plana çıkan Barış için en az 45 milyon euro bonservis beklentisinde.

