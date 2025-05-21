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Spor

Suudi ekibi imkanları seferber etti! Victor Osimhen'e iki teklif birden

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu başarılı golcü için Suudi ekibi Al-Hilal tüm imkanlarını seferber etti. Suudi kulübünün, Victor Osimhen'i ikna etmek için iki ayrı teklifi bulunuyor. İşte detaylar...

AKŞAM21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Suudi ekibi imkanları seferber etti! Victor Osimhen'e iki teklif birden
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Sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da herkes Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağını merak ediyor. Sarı-Kırmızılılar ise 26 yaşındaki forvetin vereceği kararı dört gözle bekliyor. Nijeryalı golcüyle Cim-Bom'un yanı sıra Juventus, Chelsea ve Manchester United da ciddi şekilde ilgileniyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

KARARINI SEZON SONUNDA VERECEK

Al Hilal'in, Osimhen'i ikna etmek için iki ayrı teklifi bulunuyor. Suudi ekibin ilk düşüncesi, Nijeryalı yıldızın 14 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası boyunca Al Hilal forması giymesi. Bu teklif Osimhen'in cephesine iletildi. İkinci teklif ise 3 yıl için 100 milyon euro değerinde bir sözleşme... Osimhen cephesi, bu iki cazip teklifi masaya yatırmış durumda. Başarılı oyuncu, kariyeriyle ilgili kararını sezon sonunda verecek.

GALATASARAY HAZIR KITA BEKLİYOR

G.Saray cephesi, Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservis bedelini hazırlamış durumda. İtalyan ekibi Napoli ile ön görüşme de yapıldı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı'ya yıllık yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapmayı planlıyor. Cim-Bom, bu transferin mali yükünü karşılamak için bazı sponsorlarla görüşmelerini sürdürüyor. Kısa süre içinde bazı sponsorluk anlaşmalarının duyurulması bekleniyor.

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