Fenerbahçe'de tartışmaların odağında yer alan Jose Mourinho için Suudi Arabistan kulüpleri bastırıyor.

Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda da takımı Jose Mourinho'ya emanet edeceğini bildirse de Portekizli teknik adamla ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

TEKLİFİN DETAYI BELLİ OLDU

Al-Arabiya'nın geçtiği habere göre Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan 2 yıl için 120 milyon euroluk bir teklif aldı.

Söz konusu haberde takım ismi açıklanmazken, Mourinho'nun bu rakamı kabul etmesi halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacağı vurgulandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gelmeden aylar önce yaptığı açıklamada bir gün Suudi Arabistan'a gideceğini belirtmişti.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, 2023 Kasım'da yaptığı açıklamada "Evet bir gün Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gideceğim. Bence gidip orada bir takımı çalıştıracağım ama bu yarın veya ondan sonraki gün olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.