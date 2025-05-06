İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6108
  • EURO
    43,856
  • ALTIN
    4199.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi ekibi kesenin ağzını açtı! Jose Mourinho'ya akıl almaz teklif
Spor

Suudi ekibi kesenin ağzını açtı! Jose Mourinho'ya akıl almaz teklif

Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi basınında çıkan habere göre 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıya dev bir teklif yapıldı. Mourinho bu teklifi kabul etmesi halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacak. İşte o teklifin detayları...

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
Suudi ekibi kesenin ağzını açtı! Jose Mourinho'ya akıl almaz teklif
ABONE OL

Fenerbahçe'de tartışmaların odağında yer alan Jose Mourinho için Suudi Arabistan kulüpleri bastırıyor.

Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda da takımı Jose Mourinho'ya emanet edeceğini bildirse de Portekizli teknik adamla ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

TEKLİFİN DETAYI BELLİ OLDU

Al-Arabiya'nın geçtiği habere göre Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan 2 yıl için 120 milyon euroluk bir teklif aldı.

Söz konusu haberde takım ismi açıklanmazken, Mourinho'nun bu rakamı kabul etmesi halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacağı vurgulandı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gelmeden aylar önce yaptığı açıklamada bir gün Suudi Arabistan'a gideceğini belirtmişti.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, 2023 Kasım'da yaptığı açıklamada "Evet bir gün Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gideceğim. Bence gidip orada bir takımı çalıştıracağım ama bu yarın veya ondan sonraki gün olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.