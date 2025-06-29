Yaz transfer dönemine iddialı giren Al Hilal, Victor Osimhen ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotasını Youssef En-Nesyri'ye çevirdi.

Suudi Arabistan temsilcisi, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 30 gol atan Faslı yıldızı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

Foot Africa'nın haberine göre Riyad ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi'nin de onay verdiği 28 yaşındaki golcü için ilk temaslar kuruldu. Al Hilal, En-Nesyri için 30 milyon Euro'luk bir teklifle kapıyı çaldı. Ancak bu rakam, Fenerbahçe yönetimini ikna etmeye yetmedi.

EN AZ 40 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için en az 40 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe, En-Nesyri'yi düşük bir bedelle elden çıkarmaya kesinlikle yanaşmıyor.

Al Hilal'in önümüzdeki günlerde yeni bir teklif sunarak bastırması bekleniyor. Suudi kulübünün, transferi rekor bedelle bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.