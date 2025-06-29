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Spor

Suudi ekibi kesenin ağzını açtı! Youssef En-Nesyri için dev teklif

Suudi ekibi Al-Hilal, Victor Osimhen ile yapılan görüşmelerden olumsuz cevap almasının ardından dümeni Youssef En-Nesyri'ye kırdı. Faslı yıldız için 30 milyon euro teklif yaptı. Ancak Fenerbahçe cephesi teklifi yetersiz buldu ve en az 40 milyon euro talep ediyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Suudi ekibi kesenin ağzını açtı! Youssef En-Nesyri için dev teklif
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Yaz transfer dönemine iddialı giren Al Hilal, Victor Osimhen ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotasını Youssef En-Nesyri'ye çevirdi.

Suudi Arabistan temsilcisi, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 30 gol atan Faslı yıldızı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

Foot Africa'nın haberine göre Riyad ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi'nin de onay verdiği 28 yaşındaki golcü için ilk temaslar kuruldu. Al Hilal, En-Nesyri için 30 milyon Euro'luk bir teklifle kapıyı çaldı. Ancak bu rakam, Fenerbahçe yönetimini ikna etmeye yetmedi.

EN AZ 40 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için en az 40 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe, En-Nesyri'yi düşük bir bedelle elden çıkarmaya kesinlikle yanaşmıyor.

Al Hilal'in önümüzdeki günlerde yeni bir teklif sunarak bastırması bekleniyor. Suudi kulübünün, transferi rekor bedelle bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.

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