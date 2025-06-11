Suudi ekibi Kim Min Jae'yi gündemine aldı

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Al Nassr, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Al Nassr'ın son birkaç gündür girişimlerini arttırdığı ve 28 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi.

Güney Koreli savunmacının Alman devi ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 43 karşılaşmada boy gösteren Kim Min Jae, 3 gol kaydetti.