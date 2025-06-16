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Spor

Suudi ekibi, Moise Kean için 52 milyon euroyu gözden çıkardı

Suudi ekibi Al Qadisiyah, Fiorentina forması giyen Moise Kean'ın serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Suudi ekibi, Moise Kean için 52 milyon euroyu gözden çıkardı
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Fiorentina forması giyen Moise Kean, gelecek sezon kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir.

SERBEST KALMA MADDESİ

Kean'ın, Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Al Qadisiyah, Kean'ın serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.

Al Qadisiyah'ın, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle temaslara başladığı belirtildi.

KALMAK İSTİYOR

İtalya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Kean ise Fiorentina'da kalmaya sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Kean, 25 gol attı ve 3 asist yaptı.

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