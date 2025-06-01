Suudi ekibinden Bruno Fernandes'e 7 günlük süre

Bruno Fernandes'e Al-Hilal'den 100 milyon sterlin'lik (yaklaşık 118 milyon euro) teklif yapılırken aynı zamanda bir şart koşuldu.

Manchester United kaptanı Fernandes'in bu yaz Old Trafford'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'a katılmayı ciddi şekilde düşündüğü söyleniyor. Al Hilal'in Portekizli orta sahaya 100 milyon sterlin yani yaklaşık 118 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyor. Gelecek ay Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Al-Hilal, turnuvaya katılmadan önce Portekizli yıldızı transfer etmek için iddialı bir hamle yaptı.

The Mirror'a göre, Al Hilal, Bruno Fernandes'e yaptığı devasa teklif için aynı zamanda bir şart koştu. Kulüp, 30 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı yedi gün içinde vermesini istiyor. Bruno Fernandes'in menajeri Miguel Pinho, yakın zamanda Riyad'daki Four Seasons otelinde üç gün geçirdi ve Al Hilal temsilcileriyle görüşmeler yaptı.