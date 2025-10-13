Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, futbol tarihinin en büyük transfer tekliflerinden birini yaptı. Simone Inzaghi yönetimindeki Suudi kulüp, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için tam 400 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Katalan devinden yanıt net oldu: "Yamal satılık değil."

BARCELONA REDDETTİ

İspanyol basınından Fichajes.net'in haberine göre; Al-Hilal, Barcelona yönetimiyle ilk teması kurdu ancak teklif hemen geri çevrildi. 18 yaşındaki Yamal'ın 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yılda yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor. Ayrıca sözleşmesinde 6 yıla yayılan 25 milyon euro'luk imza bonusu da yer alıyor. Bu rakamları artırabilecek tek lig ise Suudi Pro League olarak gösteriliyor.

YAMAL-FLICK GERGİNLİĞİ

Haberde, son haftalarda Yamal ile teknik direktör Hansi Flick arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığı da öne sürüldü. Flick'in takıma "daha fazla disiplin ve yoğunluk" çağrısı yaptığı, bazı oyuncuların ise iletişim eksikliğinden şikâyetçi olduğu belirtildi. Bu durumun, genç yıldızın geleceğini etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

SAKATLIK SIKINTISI

Yamal, kasık bölgesindeki iltihap nedeniyle son dönemde hem Sivilla maçını hem de İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki karşılaşmalarını kaçırdı. Cumartesi günü oynanacak Girona derbisine yetişmesi şüpheli. Teknik direktör Flick, onu 26 Ekim'deki El Clásico'ya hazır hale getirmeyi planlıyor.