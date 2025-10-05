Suudi ekibinden Harry Kane için dev teklif hazırlığında

Bild'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al-Hilal, Harry Kane'e üç yıllık sözleşme karşılığında tam 261 milyon sterlinlik şaşırtıcı bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bayern Münih'in yıldızı, 2025-26 sezonunun ilk iki ayında muhteşem bir performans sergileyerek rekorlar kırdı ve gollerini ardı ardına sıraladı. Geleceği sürekli spekülasyon konusu olan Kane hakkında, Premier Lig'e geri dönüş iddiaları da sıkça gündeme geliyor.

Alman basınından Sport BILD'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al-Hilal, Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'e 261 milyon sterlin (€300m/$352m) değerinde "inanılmaz" bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Christian Falk, Kane'in hâlâ Al-Hilal'in radarında olduğunu ve kulübün eski Tottenham Hotspur forvetine üç yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğunu belirtti. Falk, kendi podcast'i True or Not True'da şunları söyledi:

"Bir süredir peşindeler. Bayern devredeyken de istediler. O anlaşmayı o dönemde çalmaya çalıştılar ama Bayern çoktan kabul etmişti. Masaya gerçekten inanılmaz bir teklif koymuş olmalılar. Duyduğuma göre Al-Hilal, Kane'e burada oynarsa yılda 100 milyon ödemek istiyordu. Üç yıllık sözleşme için – fena değil."

Kupalar ve takım başarısı, Kane'in Spurs'ten ayrılıp 2023 yazında Bayern'e transfer olmasındaki en büyük motivasyon kaynağıydı. Ancak geçen sezon sonunda Bundesliga şampiyonluğunu kazanan Die Roten ile laneti tamamen kırdıktan sonra, Kane'in eski takımı Tottenham'a dönüp Alan Shearer'ın Premier Lig'deki 260 gol rekoruna yaklaşma ihtimali gündemde. 32 yaşındaki forvetin geleceği sürekli spekülasyon konusu olurken, söylentiler Kane'in gelecek yaz Spurs'e dönme ihtimalini işaret ediyor. Manchester United da Kane'i takip ediyor. Barcelona'nın da başarılı golcü ile ilgilendiği belirtiliyor.