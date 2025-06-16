Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'den vazgeçmiyor.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal, 26 yaşındaki golcüye yeni bir teklif yapmayı planlıyor.

75 MİLYON EURO

Suudi Arabistan temsilcisi, Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağını Napoli'ye iletti. Al Hilal, Osimhen'i yeni teklifle birlikte ikna etmek istiyor.

"BAŞKA KULÜP SUNAMAZ"

Al Hilal, Osimhen'e sunacağı teklifin, başka hiçbir kulüp tarafından yapılabileceğine inanmıyor. Suudi Arabistan ekibi, Osimhen'i ikna etmek için çalışmalara devam etmek istiyor.

45 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Al Hilal, daha önce Osimhen'e yıllık 45 milyon euro'yu bulan bir teklifte bulunmuş ancak Nijeryalı futbolcu bu teklifi kabul etmemişti.

YENİ TEKLİF NE OLACAK?

45 milyon euroluk bu teklifi reddedilen Al Hilal'in yeni teklifte Osimhen'e sunacağı rakam ve Osimhen'in yanıtı büyük bir merakla bekleniyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Osimhen ile Al Hilal dışında; Manchester United, Chelsea ve Juventus da ilgileniyor.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.