İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6423
  • EURO
    51,9581
  • ALTIN
    7046.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi futbolunda sarsıntı! Jesus, Ronaldo için şart koştu
Spor

Suudi futbolunda sarsıntı! Jesus, Ronaldo için şart koştu

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun lig yönetimine tepki olarak aldığı karar sonrası kriz büyüdü. Teknik direktör Jorge Jesus'un da sözleşme için Ronaldo'nun durumunu şart koştuğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 19:08 - Güncelleme:
Suudi futbolunda sarsıntı! Jesus, Ronaldo için şart koştu
ABONE OL

Suudi Arabistan futbolunda saha içinden çok saha dışı gelişmeler konuşuluyor. Cristiano Ronaldo'nun lig yönetimine yönelik tepkisiyle başlayan kriz, Al-Nassr cephesinde teknik direktör Jorge Jesus'un da devreye girmesiyle daha da büyürken, kulüpte belirsizlik giderek artıyor.

Al-Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, lig yönetiminin şeffaflıktan uzak ve rekabeti kısıtlayan tutumuna karşı bir tür "sivil itaatsizlik" başlatarak antrenmanlara ve maçlara çıkmama kararı almıştı.

Bu krizin ortasında Al-Riyadiyah'ın haberine göre takımın teknik patronu Jorge Jesus, yönetimin sözleşme uzatma teklifine karşılık elini masaya vurdu.

Jesus'un, kendisini 2026 ve ötesine bağlayacak olan imzayı atması için tek bir talebi var: Cristiano Ronaldo'nun kadroda tutulması ve taleplerinin ciddiye alınması. Portekizli çalıştırıcı, vatandaşının başlattığı isyanın arkasında durarak, Ronaldo'nun geleceği netleşmeden hiçbir belgeye imza atmayacağını yetkililere bildirdi.

Gözler şimdi Al-Nassr yönetiminin yapacağı hamleye çevrildi. Eğer yönetim, lig yönetimiyle Ronaldo arasındaki buzları eritemezse, hem CR7'ye hem de Jorge Jesus'a veda etmek zorunda kalabilir.

Bu çift taraflı krizin çözümü için devletin üst kademelerinin de devreye girmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.