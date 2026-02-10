Suudi Arabistan futbolunda saha içinden çok saha dışı gelişmeler konuşuluyor. Cristiano Ronaldo'nun lig yönetimine yönelik tepkisiyle başlayan kriz, Al-Nassr cephesinde teknik direktör Jorge Jesus'un da devreye girmesiyle daha da büyürken, kulüpte belirsizlik giderek artıyor.

Al-Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, lig yönetiminin şeffaflıktan uzak ve rekabeti kısıtlayan tutumuna karşı bir tür "sivil itaatsizlik" başlatarak antrenmanlara ve maçlara çıkmama kararı almıştı.

Bu krizin ortasında Al-Riyadiyah'ın haberine göre takımın teknik patronu Jorge Jesus, yönetimin sözleşme uzatma teklifine karşılık elini masaya vurdu.

Jesus'un, kendisini 2026 ve ötesine bağlayacak olan imzayı atması için tek bir talebi var: Cristiano Ronaldo'nun kadroda tutulması ve taleplerinin ciddiye alınması. Portekizli çalıştırıcı, vatandaşının başlattığı isyanın arkasında durarak, Ronaldo'nun geleceği netleşmeden hiçbir belgeye imza atmayacağını yetkililere bildirdi.

Gözler şimdi Al-Nassr yönetiminin yapacağı hamleye çevrildi. Eğer yönetim, lig yönetimiyle Ronaldo arasındaki buzları eritemezse, hem CR7'ye hem de Jorge Jesus'a veda etmek zorunda kalabilir.

Bu çift taraflı krizin çözümü için devletin üst kademelerinin de devreye girmesi bekleniyor.