Suudi kulüpleri Harry Kane'in peşinde

Harry Kane yaz transfer dönemi öncesinde Suudi Pro Ligi kulüplerinin hedefinde.

İngiltere kaptanının sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor, ancak yeni rapora göre mevcut sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi bulunabileceği belirtiliyor. Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla yine etkileyici bir performans sergiledi ve Bundesliga'da sadece 21 maçta 24 gol attı.

Kicker, Kane'in Al-Ahli ve Al-Ittihad'ın transfer hedefleri arasına girdiğini bildirdi. İngiltere kaptanının sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve serbest kalma bedelinin maksimum 70 milyon euro (61 milyon sterlin/83 milyon dolar) olduğu bildiriliyor. Bu sezon, tüm turnuvalarda Kane 40 maçta 45 gol attı ve 9 asist yaptı. Ancak Bayern, onun Allianz Arena'da kalmasını istiyor. Kane'in serbest kalma bedelinin, daha önce inanıldığı gibi Ocak ayında değil, Şubat sonunda sona ereceği söyleniyor, ancak bu bedel etkinleştirilmeden önce Bayern'e ayrılmak istediğini bildirmesi gerekiyor.

Premier League kulüplerinin Kane'in temsilcileriyle temasa geçtiği söyleniyor, ancak isimleri açıklanmadı. Suudi kulüpler de gelişmeleri takip ediyor. Ailesini Almanya'ya taşıyarak Münih'te rahat hissettiği söyleniyor, ancak Orta Doğu'ya taşınmaya istekli olup olmadığı belli değil.