Suudilerde Talisca şaşkınlığı! Ayrılığa tepki

Fenerbahçe uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve Al Nassr'dan Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye kadar Suudi Arabistan'da da büyük ses getiren transfer sonrası Suudi basını, Al Nassr yönetiminin Talisca kararını eleştirdi.

Suudi basınında, Talisca'nın alternatifinin bulunmadan satılmasının büyük bir yanlış olduğu vurgulandı.

Cristiano Ronaldo'nun da eski dinamizminde olmadığı ve Talisca'nın ayrılığı sonrası Portekizli yıldızın da skor üretmede sıkıntılar yaşayabileceği belirtildi.

Suudi spor yorumcusu Talal Al-Sheikh, "Talisca'nın Suudi Ligi'nde kalacağını umuyordum çünkü o seçkin bir oyuncu, harika bir yeteneğe sahip, güçlü şutları var." ifadelerini kullandı.