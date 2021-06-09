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Spor

Suvermez Kapadokyaspor Başkanı maçı oksijen tüpüyle izledi

Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Suvermez Kapadokyaspor, sahasında karşılaştığı İdmanyurdu 1925 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Suvermez Kapadokyaspor'un Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerindeki iltihaplanma nedeniyle karşılaşmayı oksijen tüpüyle izledi.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 22:05 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 22:05
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Suvermez Kapadokyaspor ile İdmanyurdu 1925 Spor, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Suvermez Köyü'ndeki statta karşı karşıya geldi. Stada koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda taraftar alındı. 3'üncü Lig'e yükselmek isteyen iki takım 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı. Suvermez Kapadokyaspor Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerinde yaşadığı iltihaplanmaya rağmen sahadaki takımını yalnız bırakmadı. Oksijen tüpüyle stadyuma gelen Tunca, karşılaşmayı takip etti. Başkan Tunca, "Bölgesel Amatör Ligi sezonu hayırlı, uğurlu olsun. Dostça, arkadaşça bir ortam içerisinde bir lig geçmesini diliyorum. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapağız" dedi.

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