Swansea, Abdülkadir Ömür'ü ilk maçında üzdü!

İngiltere Championship'te Hull City ile Swansea City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Sweansea oldu.

Sweansea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golü 11. dakikada Liam Cullen kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve 68. dakikada yerini Adama Traore'ye bıraktı.

Trabzonspor'dan Hul City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür maça yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada Fabio Carvalho'nun yerine oyuna girerek ilk kez yeni takımın formasıyla mücadele etti.

Bu mağlubiyetin ardından Hull City 45 puanda kaldı. Swansea puanını 36'ye yükseltti.

İngiltere Championship'te Hull City gelecek hafta Rotherham United'a konuk olacak. Swansea, Leeds United'ı ağırlayacak.