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Spor

Iga Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

Kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı.

30 Haziran 2023 Cuma 16:57 - Güncelleme:
Iga Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi
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Teniste tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, hastalandığı için Almanya'daki Bad Homburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.

Swiatek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm ama bugün maçımdan çekilmem gerekiyor. Biraz ateş ve olası gıda zehirlenmesi nedeniyle huzursuz bir gece geçirdim. Bugün performans gösteremeyeceğim ve kendime bakmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki raket, "Umarım yakında iyi olurum. Bad Homburg'daki desteğiniz harikaydı, teşekkürler." sözlerini kullandı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası, bugün Bad Homburg Açık Turnuvası yarı finalinde, İtalyan tenisçi Lucia Bronzetti ile karşılaşacaktı.

  • Iga Swiatek
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