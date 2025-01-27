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Spor

Sylla Cheickne resmen Erzurumspor'da

TFF 1. Lig Erzurumspor, Malili forvet Sylla Cheickne ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

IHA27 Ocak 2025 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
Sylla Cheickne resmen Erzurumspor'da
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Erzurumspor FK, transfer döneminde görüşmelerini sürdürdüğü futbolculardan Sylla Cheickne sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı takım tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren Mavi-Beyazlı ekibimiz, son olarak Gürcistan Ligi takımlarından Iberia 1999 Tbilisi forması giyen ve 71 maçta 28 gol, 12 asist yapan Mali'li santrafor Sylla Cheickne ile 1.5 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Oyuncumuz 29 numaralı formayı giyecek. Futbolcumuza bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı Erzurumspor formamız altında başarılar diliyoruz" dedi.

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