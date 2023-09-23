Szoboszlai: Burada oynamak her futbolcunun hayali

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Szoboszlai, İngiliz ekibiyle ilgili itirafta bulundu.

Szoboszlai, "Liverpool oyuncusu olmak için çok çalıştım. Bu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bence Liverpool için oynamak her futbolcunun hayalidir. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri." dedi.

Macar futbolcu, "Taraftarlar, kulüp, tarih ve birlikte oynadığım oyuncularla oynama fırsatı nedeniyle Liverpool'da olmak bir zevk. Bu sezon ve önümüzdeki yıllar içinde çok şey başarmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

Liverpool'un Leipzig'ten kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, şu ana dek İngiliz ekibinde 6 maçta sahaya çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı.