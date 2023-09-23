İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Szoboszlai: Burada oynamak her futbolcunun hayali
Spor

Szoboszlai: Burada oynamak her futbolcunun hayali

Liverpool'un ciddi bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Macar yıldız Dominik Szoboszlai, takımıyla ilgili açıklamalar yaptı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Szoboszlai: Burada oynamak her futbolcunun hayali
ABONE OL

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Szoboszlai, İngiliz ekibiyle ilgili itirafta bulundu.

Szoboszlai, "Liverpool oyuncusu olmak için çok çalıştım. Bu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bence Liverpool için oynamak her futbolcunun hayalidir. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri." dedi.

Macar futbolcu, "Taraftarlar, kulüp, tarih ve birlikte oynadığım oyuncularla oynama fırsatı nedeniyle Liverpool'da olmak bir zevk. Bu sezon ve önümüzdeki yıllar içinde çok şey başarmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

Liverpool'un Leipzig'ten kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, şu ana dek İngiliz ekibinde 6 maçta sahaya çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.