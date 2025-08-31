İSTANBUL 35°C / 22°C
31 Ağustos 2025 Pazar
  Szoboszlai, Liverpool'u zafere taşıdı
Szoboszlai, Liverpool'u zafere taşıdı

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Arsenal'i ağırladı. Anfield'da oynanan mücadeleyi Merseyside ekibi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı. Maçın tek golünü 83'te Dominik Szoboszlai kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Arsenal'i ağırladı.

Anfield'da oynanan mücadeleyi Merseyside ekibi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü dakika 83'te Dominik Szoboszlai kaydetti.

LIVERPOOL'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Liverpool, ligde oynadığı 3 maçta da galibiyet gollerini 80. dakikadan sonra bularak sahadan üç puanla ayrıldı.

Öte yandan Liverpool, oynadığı son 37 karşılaşmanın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Arsenal ise ligde ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

