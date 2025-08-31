Szoboszlai, Liverpool'u zafere taşıdı

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Arsenal'i ağırladı.
Anfield'da oynanan mücadeleyi Merseyside ekibi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü dakika 83'te Dominik Szoboszlai kaydetti.
LIVERPOOL'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Liverpool, ligde oynadığı 3 maçta da galibiyet gollerini 80. dakikadan sonra bularak sahadan üç puanla ayrıldı.
Öte yandan Liverpool, oynadığı son 37 karşılaşmanın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Arsenal ise ligde ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.