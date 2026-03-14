  • Szoboszlai'den Galatasaray itirafı! ''Maçtan sonra çok kızgındım''
Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri ilk maçın ardından oynadıkları futboldan memnun olmadığını söyledi. Takımın gerçek seviyesini yansıtamadığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, Anfield'daki rövanşı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

14 Mart 2026 Cumartesi 15:22
Liverpool'un yıldız oyuncusu Dominik Szoboszlai, geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olmalarının ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"MAÇTAN SONRA ÇOK KIZGINDIM"

İngiliz kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Macar futbolcu, "Maçtan sonra sonuçtan dolayı oldukça kızgındım ama sadece sonuçtan dolayı değil. Çünkü bence oynamamız gerektiği gibi ve oynayabileceğimiz gibi oynamadık." ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA GÖSTERDİK"

Liverpool'un en üst seviyesini göstermediğinden yakınan Szoboszlai, "Çünkü aslında herhangi bir takıma karşı kazanabileceğimizi, ligde ya da Avrupa futbolunda herhangi bir takımla rekabet edebileceğimizi defalarca gösterdik." diye konuştu.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

25 yaşındaki oyuncu, yarın Anfield'da oynanacak Tottenham maçının ardından çarşamba günü Galatasaray ile yapacakları rövanşı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı ve "Önümüzdeki maçlara gerçekten odaklanmalıyız çünkü Pazar günü Tottenham maçı var ve önümüzdeki hafta Çarşamba günü de büyük bir maç olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

