Szymanski: Bu renkler için en iyisini yapmaya çalışıyorum

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklama yaptı.

İşte Szymanski'nin açıklamaları;

"Bizler açısından yarın çok önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz ama yarın ilk maçtaki gibi bir oyun ortaya koymak istiyoruz."

"GURUR VERİCİ"

"Ben her zaman işimi yapmaya ve bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. 4000.'inci golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atabileceğime dair hislerim vardı. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak benim için gurur verici."