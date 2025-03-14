Szymanski: Futbol böyle bir şey

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Rangers karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Polonyalı futbolcu, "Futbol böyle bir şey. Esasında domine ettik 120 dakika boyunca ama maalesef penaltılarda elendik. Futbol böyle bir şey. Büyük bir futbol ortaya koyduğumuzu herkes görmüştür. Takımımla, taraftarlarımla gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi olmadı. Kaybettik. Her ne kadar iyi oynasak da kaybettik. Pozitif olmalıyız. Ligde oynayacak çok maçımız var." dedi.

Açıklamalarına devam eden Szymanski, "Aslında ilk dakikadan beri oyunumuzla kendimizi göstermek istedik. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bu olmadı. Fenerbahçe oyuncularının nasıl olduğunu gösterdik. Herkesle gurur duyuyorum. Bu futbol... Penaltılarda da herkes güçlü bir mantalite ortaya koydu. Takımımla, herkesle, taraftarımızla gurur duyuyorum. Güçlü olmamız, odaklanmamız gerekiyor. Lige en iyi şekilde odaklanacağız." sözlerini sarf etti.