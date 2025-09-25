İSTANBUL 25°C / 19°C
Szymanski: İlk yarı iyi oynadık

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, Dinamo Zagreb karşılaşması sonrası mağlubiyeti değerlendirdi.

Haber Merkezi25 Eylül 2025 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Szymanski: İlk yarı iyi oynadık
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Dinamo Zagreb karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İLK YARI İYİYDİK, EKSİKLERİMİZİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Szymanski, "Bana göre ilk golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 1-1'i bulduk. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı eksik noktalar vardı, sahaya koymamız gereken daha farklı şeyler vardı. İyi başlangıç yapamadık. Büyük bir potansiyelimiz var, bazı anlarda bunu gösteriyoruz. Eksik yönleri analiz edeceğiz. Eksikleri ortadan kaldırıp çok daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Takımın yeni teknik direktörü ve adaptasyon süreciyle ilgili soruya da cevap veren Szymanski, "Ben öyle zannetmiyorum. Yeni oyuncular katıldı aramıza, yeni teknik direktörümüz var. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir ama bizim bu kalitemiz var. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. Umuyorum ki çok daha iyi performanslar ortaya koyacağız. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur." dedi.

