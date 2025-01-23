Fotoğraf: TRT 1
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Maçın 30. dakikada Fenerbahçe'de milli futbolcu Szymanski yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ardından kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Lyonlu futbolcu Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı müdahale sonrası maçın İtalyan hakemi Simone Sozza, sarı kart gösterdi.
Fenerbahçeli oyuncular hakeme yoğun itirazda bulunurken, VAR'da pozisyonu izlemesi yönünde serzenişte bulundu. Ancak İtalyan hakem, serbest vuruşun kullanılmasını istedi.
İŞTE O POZİSYON
Fotoğraf: TRT 1