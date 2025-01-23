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Spor

Szymanski'ye çok sert müdahale! Fenerbahçe kırmızı kart bekledi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Sarı lacivertliler, maçın 30. dakikasında Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından maçın hakeminden kırmızı kart bekledi.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 21:39 - Güncelleme:
Szymanski'ye çok sert müdahale! Fenerbahçe kırmızı kart bekledi
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Maçın 30. dakikada Fenerbahçe'de milli futbolcu Szymanski yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ardından kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Lyonlu futbolcu Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı müdahale sonrası maçın İtalyan hakemi Simone Sozza, sarı kart gösterdi.

Fenerbahçeli oyuncular hakeme yoğun itirazda bulunurken, VAR'da pozisyonu izlemesi yönünde serzenişte bulundu. Ancak İtalyan hakem, serbest vuruşun kullanılmasını istedi.

İŞTE O POZİSYON

Fotoğraf: TRT 1

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