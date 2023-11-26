İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2023 Pazar / 14 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tadic: Daha iyisini yapabilirdik

Fenerbahçe'de attığı iki golle Fatih Karagümrük karşısında takımına galibiyeti getiren Dusan Tadic, maç sonrası demeçlerde bulundu. Sırp yıldız, 'En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik.' sözlerini sarf etti.

26 Kasım 2023 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Tadic: Daha iyisini yapabilirdik
ABONE OL

Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın gollerini atan Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Tadic "Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık." dedi.

Sahada istedikleri oyunu oynayamadıklarına vurgu yapan Tadic "Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.