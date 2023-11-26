Tadic: Daha iyisini yapabilirdik

Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın gollerini atan Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Tadic "Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık." dedi.

Sahada istedikleri oyunu oynayamadıklarına vurgu yapan Tadic "Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli." ifadelerini kullandı.