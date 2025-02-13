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Spor

Tadic: Her şeyi birlikte yaptık

Fenerbahçe'de attığı golle Anderlecht karşısında alınan galibiyetin mimarlarından olan Dusan Tadic maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 23:06 - Güncelleme:
Tadic: Her şeyi birlikte yaptık
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Anderlecht karşılaşmasını değerlendirdi.

Mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Tadic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bütün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk maçı tamamladık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Sırp yıldız, "15 asistim var diye biliyorum. Bu başarı, bu sayılar takım sayesinde oluyor. İstikrarlı bir şekilde işinizi yapmanız gerekiyor. Bireysel olarak yaptığınızın önemi yok, önemli olan takımın kazanması." diye konuştu.

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