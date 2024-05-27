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Spor

Tadic ve Szymanski, Alex'den sonra bir ilke imza attı

Fenerbahçe'de İstanbulspor ağlarını sarsan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, Alex de Souza'nın ardından bir ilke imza attı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Tadic ve Szymanski, Alex'den sonra bir ilke imza attı
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Süper Lig'in son hafta maçında Fenerbahçe, taraftarının önünde İstanbulspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic ve Szymanski rakip ağları sarsarak Alex de Souza'dan bu yana bir ilki başardı.

Attığı golle ligde 10 gol ve 14 asiste ulaşan Dusan Tadic ile yine takımının gollerinden birini atıp 10 gol, 12 asiste ulaşan Sebastian Szymanski, 2010-11 sezonunda 28 gol, 14 asist ile oynayan Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol ve asistlerde double-double yapan ilk Fenerbahçeli futbolcular oldu.

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