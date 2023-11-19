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Spor

Tadicli Sırbistan, EURO 2024 biletini kaptı!

EURO 2024 Elemeleri G Grubu maçında Sırbistan evinde Bulgaristan'ı konuk etti. Fenerbahçeli Dusan Tadic'in bir asist yaptığı maç 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla 1 puanı hanesine yazdıran Sırbistan, EURO 2024'e katılım hakkı elde etti.

19 Kasım 2023 Pazar 19:09 - Güncelleme:
Tadicli Sırbistan, EURO 2024 biletini kaptı!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan ile Bulgaristan karşılaştı. Gradski Dubocica Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti ve Sırbistan adını EURO 2024'e yazdırdı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Milos Veljkovic'in golüyle öne geçen Sırbistan ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bulgaristan, 59. dakikada Georgi Rusev ve 69. dakikada Kiril Despodov'un golleriyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Srdan Babic, Fenerbahçeli Dusan Tadic'in asistiyle topu ağlara yolladı.

Dusan Tadic, Sırbistan adına karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Sırbistan, Macaristan'ın ardından grubu ikinci bitirerek 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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