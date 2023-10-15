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Spor

Tadicli Sırbistan, Macaristan'a diş geçiremedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, sahasında Sırbistan'ı konuk etti. Macarlar sahadan 2-1 galip ayrılarak gruptaki liderliğini perçinledi.

15 Ekim 2023 Pazar 01:06 - Güncelleme:
Tadicli Sırbistan, Macaristan'a diş geçiremedi
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, sahasında Sırbistan'ı konuk etti.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Macaristan 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 20. dakikasında Varga'nın golüyle öne geçen Macaristan'a 33. dakikada Pavlovic cevap verdi. Bir dakika sonra Sallai'nin golü Macaristan'ı bir kez daha öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Macaristan gruptaki zirve mücadelesini kazanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fenerbahçeli Dusan Tadic'in 70. dakikadaki şutu direğe takıldı.

Bu sonuçla Macaristan 13 puana yükselerek liderlik koltuğunda kaldı. Sırbistan ise 10 puanda kaldı.

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