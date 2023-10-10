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Spor

''Tadic'siz Ajax, dibe vuruş içinde''

Ajax'ın kötü gidişatının ardından gözler Dusan Tadic'i arıyor. Yıldız oyuncunun gidişinden sonra Eredevise'de kötü günler geçiren Hollanda ekibi için 'Tadic olmadan Ajax tam bir hayal kırıklığı.' yorumu yapıldı.

Akşam10 Ekim 2023 Salı 14:56 - Güncelleme:
''Tadic'siz Ajax, dibe vuruş içinde''
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Sezon başında efsanesi olduğu Ajax'la kontrat yenilemeyen ve Fenerbahçe'ye imza atan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertliler'de harika bir dönem geçiriyor ama eski takımı için işler hiç iyi gitmiyor. Sırp basınından Espreso, Ajax'ın Dusan Tadic'i göndermekle büyük bir hata yaptığını vurguladı. Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Tadic olmadan Ajax tamamen hayal kırıklığı. Çaresiz Ajax yeni bir dibe vuruş içinde.

Olacağı buydu, Ajax sistem çöküşü yaşadı. 16. sıradalar ve utanç verici durumdalar." Hollanda medyasından Telegraf da Tadic'in performansını mercek altına aldı. Kasımpaşa maçıyla ilgili şu yazıyı paylaştılar: "Ajax'ın eski kaptanı Tadic penaltıda keskin vuruş yaptı. Kasımpaşa'nın sağ köşesine vurdu. Şimdi Türkiye'de Galatasaray'ın önünde zirvede olmanın keyfini çıkarıyor.

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