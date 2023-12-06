İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,938
  • EURO
    31,2333
  • ALTIN
    1886.82
  • BIST100
    8068.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taffarel'den Cimbom'a keleci önerisi! İşte Muslera'nın yeni halefi
Spor

Taffarel'den Cimbom'a keleci önerisi! İşte Muslera'nın yeni halefi

Galatasaray, Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi sebebiyle yeni kaleci arayışlarını sürdürüyor. Son olarak sarı kırmızılı ekibe eski efsanesi Claudio Taffarel'den Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri önerisi geldi. İşte detaylar...

Sabah6 Aralık 2023 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Taffarel'den Cimbom'a keleci önerisi! İşte Muslera'nın yeni halefi
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci hamlesi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

10 yıldan fazla bir süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, artık kariyerinin sonuna geldi. Uruguaylı file bekçisinin yerine yeni bir isim arayışlarına giren Galatasaray'da kulübün efsanelerinden Taffarel'in önerisi dikkate alınacak.

TAFFAREL, LUCAS PERRI'Yİ ÖNERDİ

Galatasaray'ın UEFA Kupası kazandığı dönemde kalesini koruyan ve takımda antrenör olarak da çalışan Claudio Taffarel, Brezilyalı bir kaleciyi önerdi. Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor.

SON YILLARDA YÜKSELİŞTE

2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu.

Şimdiki değeri ise 5 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Güney Amerika elemeleri için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan başarılı kaleci, forma şansı bulamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.