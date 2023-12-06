Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci hamlesi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

10 yıldan fazla bir süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, artık kariyerinin sonuna geldi. Uruguaylı file bekçisinin yerine yeni bir isim arayışlarına giren Galatasaray'da kulübün efsanelerinden Taffarel'in önerisi dikkate alınacak.

TAFFAREL, LUCAS PERRI'Yİ ÖNERDİ

Galatasaray'ın UEFA Kupası kazandığı dönemde kalesini koruyan ve takımda antrenör olarak da çalışan Claudio Taffarel, Brezilyalı bir kaleciyi önerdi. Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor.

SON YILLARDA YÜKSELİŞTE

2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu.

Şimdiki değeri ise 5 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Güney Amerika elemeleri için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan başarılı kaleci, forma şansı bulamadı.