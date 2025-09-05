Taffarel'den Ederson ve Fred sözleri! “Galatasaray'a gitmeliydiler”

Galatasaray'ın efsane ismi Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ederson'un transferi konusunda bir açıklama yaptı.

Taffarel, Ederson'un Fenerbahçe tercihi için, "Ederson fikrimi sorsaydı Galatasaray'a gitmesini söylerdim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray'ın da talip olduğu Fred de Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Taffarel, Fred ile ilgili olarak ise, "Galatasaray'a git dedim. O Fenerbahçe'ye gitti. Ancak şimdiye kadar hiçbir şey kazanamadı. Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama Galatasaray her zaman en iyisi." sözlerini sarf etti.