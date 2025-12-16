Taha Akgül: 2028 olimpiyatlarında gereken görevi yapacağız

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 2026 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonasında daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını söyledi.

Akgül, konferansa katılmak üzere geldiği Sivas'ta, AA muhabirine, yakın zamanda yaptıkları Türkiye şampiyonasının sezonun ilk müsabakası olduğunu ifade etti.

Yapılan Türkiye şampiyonasının 2026 Avrupa ve Dünya şampiyonasının seçmeleri niteliğinde olduğunu belirten Akgül, "Geçen seneden bu yana bir değişiklik olarak bütün sporcularımızın oraya girmesini zorunlu kıldık. Çocuklarımızın güreşmesini, müsabakalardan kaçmamalarını istiyoruz. Bu anlamda bir disipline etmek için böyle bir karar aldık." diye konuştu.

Çocukları müsabakalara daha çok götürmeyi ve onlara daha çok kamp yaptırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akgül, "2026 yılında inşallah yükselişe geçen bir Türk güreşi olacak. Üzerimizde hala bir ağırlık, bir ölü toprağa var, bunu atmak biraz zaman alacak." dedi.

"RIZA'NIN GELİŞİYLE GREKOROMEN TAKIMIMIZDA YÜKSELİŞ BAŞLAYACAKTIR"

Aldığı 4 yıllık cezaya itiraz eden milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazının haklı bulunduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren aktif spor hayatına dönebileceğini vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Rıza Kayaalp'in masumiyetine mahkeme karar verdi ve cezasını düşürdüler. Rıza'nın gelişiyle beraber inşallah grekoromen takımımızda yükseliş başlayacaktır. Onların kamp programlarına daha planlı ve programlı yaptık. İnşallah daha iyi çalışacaklar ve grekoromen takımımızda ciddi bir potansiyel var. Serbest takımda çok geniş bir ekip var, bu ekibe zaman tanınması gerekiyor. Rıza'nın dönüşüyle beraber grekoromen takımını iyi hazırlarsak takım halinde dünya şampiyonu olacak bir kapasite var. 2026 yılında daha başarılı olacaklarını düşünüyorum, Rıza oraya daha hakim olacaktır. Çocukları yanına toplayıp morallerini ve motivasyonlarını yükseltecektir. Çocuklarımıza federasyon olarak ne gerekiyorsa destek olacağız ve sonuna kadar arkalarındayız. İnşallah onlar da bizleri utandırmayacaklar. İnşallah 2026 yılında Avrupa ve dünya şampiyonasında daha iyi sonuçlar almak için çalışacağız."

"2028 OLİMPİYATLARINDA GEREKEN GÖREVİ YAPACAĞIZ"

Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığını anımsatan Akgül, onun açtığı yolda genç kadın sporcuların bayrağı devraldığını söyledi.

Kadın sporcuların Türk kadınının gücünü her yerde gösterdiğini dile getiren Akgül, "Onların da performansını yukarı çekmemiz gerekiyor, olimpiyat için yeterli değil. İnşallah onu da daha ileri taşıyacağız. Ama iyi bir jenerasyonumuz var, alttan da gelen çok iyi bir jenerasyon var. Kadın güreşine antrenörlerimizin eğilimi biraz daha artmaya başladı. Kadın güreşinden memnunuz, iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kriterlerinin her zaman olimpiyatlar olduğuna dikkati çeken Akgül, orada başarılı olmak zorunda olduklarını anlatarak, "İnşallah 2028 olimpiyatlarında Allah'ın izniyle gereken görevi yapacağız." dedi.

"ALTYAPIYA İLGİ ARTMAYA BAŞLADI"

Federasyon başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte güreşe olan ilginin arttığını belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Güreşte tekrardan bir güven ortamı oluştu, aileler güvenmeye başladı. Özellikle sporcu eğitim merkezlerimize aileler çocuklarını gönderiyorlar. Aileler çocuklarını buralara yatılı göndermekte imtina etmiyorlar. İyi niyetimizle bu işin başarılı olması için koşturuyoruz. Yeni başlayan sporcu sayımız da çok fazla, ilgi artmaya başladı. Bu havuz Allah'ın izniyle damlaya damlaya büyüyecek. Sivas'ta 10 bin sporcunun katılımıyla şampiyonaya düzenleyeceğiz."