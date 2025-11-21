Taha Akgül: Asıl hedef dünya şampiyonaları ve olimpiyatlar

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın milli güreşçiler için bir kriter olmadığını dünya şampiyonası ve olimpiyatları baz aldıklarını söyledi.

Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen güreş müsabakalarını yerinde izleyerek milli sporculara destekte bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk güreşinin geleceğine yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

6. İslami Dayanışma Oyunları'na A takımıyla gelmediklerini, Riyad'da şu ana kadar 5 madalya kazandıklarını dile getiren Akgül, "Altın madalya çıkaramadık ama halen müsabakalarımız devam ediyor. Dört sıklette daha müsabakamız var, inşallah 21 Kasım'da altın madalya almak da nasip olur. Buraya genç ve gelişime açık sporcularımızla geldik. Hep söylüyoruz, 'bir değişim süreci içerisindeyiz' diye. İyi de mücadele ettiler, mücadele istiyoruz minderde yenmek de yenilmek de var. Ama 'mücadele edin, kanınızın son damlasına kadar savaşın' diyoruz. Nesrin'den (Baş) altın madalya bekliyorduk ama sürpriz bir şekilde 'kaza tuşu diyoruz biz ona' yenildi ki Nesrin bizim olimpiyatlarda madalya adayımız. Burası da tecrübe olacak, bizim için hedef her zaman dünya şampiyonaları ve olimpiyatlardır, Avrupa da değil." dedi.



Dünya ve olimpiyatları kriter aldıklarını vurgulayan Akgül, "Buraya o yüzden gelişime açık çocukları getirdik. Tecrübelenmeleri için getirdik, bugün ve yarın da madalyalar çıkacaktır. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir süreç, inanmamız lazım, onlara inandığımızı göstermemiz lazım. Yenseler de yenilseler de onlarla bir sevgi ortamı, bir aile ortamı oluşturuyoruz." diye konuştu.

"OLİMPİYATLARDA DA BAŞARILI OLACAĞIZ"

Olimpiyat başarısının yeniden geleceğine inancının tam olduğunu aktaran Akgül, "Kolay değil, 3-4 senedir yıpranan bir milli takım var. Onları toparlamak gerçekten kolay değil. Hakkıyla kamp yapamadılar, hakkıyla turnuvaya gidemediler. Hal böyle olunca da sonucunu biz alıyoruz. Ama toparlayacağız, biz her zaman sporculuk hayatımızda da hep zorlukların üstesinden gelen bir insan olduk. Başarıyı kazanmak zor olacak ama biz de başaracak güç ve azim var. İyi niyetimizi 'Yaradan' görüyor, inşallah azimle, inançla çalıştıktan sonra olimpiyatlarda da başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıklarına ilişkin de Akgül, şöyle konuştu:

"Özellikle ağır sıklette Rıza'nın (Kayaalp), benim ve Yasemin'in (Adar) olmayışıyla eksi 3 ile başlıyoruz. Aslında önceden de aynı madalyalar çıkıyordu bir de artı 3 biz yazıyorduk. Artık biz federasyon başkanı olduk önemli bir görevdeyiz. Yasemin Adar'ın da inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda önemli bir görevi olacak, o da artık Türk sporuna hizmet edecek. Biliyorsunuz, Rıza kardeşimiz için Allah'a şükür olumlu bir haber geldi, Ocak 2026 itibariyle güreşmeye başlayacak. Kendisinin de devam etme yönünde bir takdiri var. Rıza'nın gelmesi takıma çok ivme kazandıracak, moral ve motivasyon açısından da iyi olacak. Takımda bir abiye bir kaptana ihtiyaç vardı, onun gelmesi de bir ivme katacaktır. Yöneticiyken Rıza'yı dışarıdan izlemek de büyük bir keyif olacak."

Avrupa ve dünya şampiyonasında 2026'da yine başarı arayacaklarını ifade eden Akgül, "2027 yılında olimpiyat elemelerimiz başlayacak. Önümüzdeki hedefimiz 2026 Avrupa ve dünya şampiyonalarında alabildiğimiz kadar altın madalyaları kazanmak olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

