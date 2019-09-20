Taha Akgül Dünya Şampiyonası'nda finalde

Taha Akgül Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale çıktı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.
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