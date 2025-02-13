Taha Akgül hedeflerini açıkladı

Sivas'ta başlayan ve 'Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman' adına düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda şampiyonayı takip etmek üzere Sivas'a gelen Taha Akgül, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Sivas'a federasyon başkanı olarak dönmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akgül, "Göreve başlamamıza henüz daha 1 buçuk, 2 ay oldu. İlk organizasyonumuzu Ankara Keçiören'de Büyükler Türkiye Şampiyonası olarak yaptık. Şimdi ikinci organizasyonumuzu da memleketimiz Sivas'a verdik. Sivas'a vermemizin sebebi hem salonu, organizasyon açısından uygunluğu, ilimizin bunu istemesi, biz de o yüzden bu organizasyonu Sivas'ta yapalım dedik. Bizim için manevi bir havası var. Yetiştiğim topraklara federasyon başkanı olarak dönmek nasip oldu. Bu gerçekten ayrı bir gurur, ağabeylerim, hocalarım sağ olsunlar bizi çok güzel şekilde karşıladılar. Güzel bir organizasyon geçiyor. Biz bu şampiyonayı deprem şehidimiz Ahmet Turan Durman adına yapıyoruz. Genç kardeşimizi de rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabırlar versin. Ailesi de çok onore oldu. Allah'ım sabır versin ve Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve Ahmet Turan Durman'a tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ahmet Turan Durman'ın adının Sivas'ta bir salonda yaşamasını temenni ediyorum. Bu bizim bir dileğimizdir. Büyüklerimiz inşallah bakanlığımız bir salona inşallah adını layık görürler ve Ahmet Turan Durman'ın adını verirlerse çok memnun oluruz" dedi.

"BİNE YAKIN SPORCUMUZ SİVAS'TA TER DÖKÜYOR"

Sivas'taki şampiyonada birinci olan sporcuların direkt olarak Ümitlerde Avrupa Şampiyonasında güreşmeye hak kazanacağını ifade eden Başkan Akgül, "450 tane serbest güreşçi, 350 civarında grekoromen bekliyoruz ve 150 civarında da kadın güreşçilerimizi bekliyoruz. Totalde bine yakında sporcumuz Sivas'ta ter dökecek. Buranın şöyle bir önemi var, burada birinci olanlar direkt Ümitlerde Avrupa Şampiyonasında güreşmeye ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar. Avrupa Şampiyonasına gitmenin yolu Sivas'tan geçiyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"HERKES DİYECEK Kİ TAHA BAŞKANDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Güreş camiasının kendisinden beklentisinin büyük olduğunu vurgulayan Akgül, zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bizlerden beklenti çok büyük, ben seçim döneminde de hep realist oldum. Camiama, yöneticilerimize, antrenörlerimize hep gerçekçi konuştum. Ben yapabileceğim şeylerin sözünü veren bir insanım. Bizlerin biraz zamana ihtiyacı var. Bizlere zaman verildiği takdirde biz doğru bir şekilde, ehil bir şekilde, niyetimiz halis bir şekilde görevimizi yaptığımızda zaten alt yapı ister istemez toparlanacak. Biz müsabaka sayılarını artıracağız. Kamp sayılarını, turnuva sayılarını artıracağız. Bunu yaptığımız takdirde de toparlanma yavaş yavaş kendiliğinden başlayacaktır. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Daha yeni seçildik, koltuğa inşallah güç vereceğiz, oradan güç alan değiliz. Daha yeni gelmişken ben bunları söylüyorum ki camiam beni iyi anlasın. İnşallah attığımız temeller, 2032 Avustralya Brisbane Olimpiyatları'nın temeli olacak. Herkes diyecek ki Taha başkandan Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

"OLİMPİYATLARDA EN SON ALTIN MADALYAYI BEN ALDIM"

Son olarak hedeflerinin 2032'de düzenlenecek Avustralya Brisbane Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Akgül, "Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da güreş olarak bizim her zaman misyonumuz altın madalya çıkarmaya yönelik. En son 2016 Rio Olimpiyatları'nda güreş adına altın madalyayı ben aldım. O günden bugüne daha altın madalya çıkaramadık. 8 sene oldu, 2028'e kadar da 12 sene olmuş olacak. Orada inşallah güreş adına olimpiyatlarda altın madalya hasretine son vermek istiyoruz. Var olan kadromuzu en iyi şekilde oraya hazırlayacağız. Ama bizim asıl hedefimizin 2032 Avustralya Brisbane Olimpiyatlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Biz master planı yaparak yolumuza ilerliyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyu da Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlayacağız. Orada altın madalyalara adayız inşallah" diye konuştu.